Vi abbiamo già parlato di Blackview A80, smartphone low-budget dotato di quadrupla fotocamera. Ebbene, l’azienda ha dato il via alle pre-vendite appena qualche giorno fa, allestendo, per l’occasione, anche una incredibile offerta.

Blackview A80 è disponibile esclusivamente su AliExpress, con una offerta a tempo limitato a soli $ 59,99 (circa 55 euro al cambio). Questo smartphone può, dunque, essere acquistato ad un prezzo scontato del 40%, ma l’offerta si applica solo a 2.000 unità. Prima che la promozione volga al termine o che le unità finiscano, ecco qualche informazione che potrebbe guidarti verso l’acquisto di questo fantastico smartphone.

Blackview A80, le caratteristiche

Con un prezzo incredibilmente basso di $ 59,99, Blackview A80 ti stupirebbe per ciò che offre. A partire dalla quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 13 MP che offre risultati fotografici più professionali, anziché essere dotato di una singola fotocamera come la maggior parte degli smartphone economici. Lo smartphone dispone anche di un lettore d’impronta digitale e sfoggia un design audace. Con un corpo spesso solo 8,8 mm, questo smartphone è disponibile in tre colori: nero, rosso e blu, e questi ultimi due presentano un particolar effetto sfumato.

Blackview A80 presenta una batteria di lunga durata da 4.200 mAh per un uso regolare giornaliero senza stress. La dimensione dello schermo è di 6,21 pollici ed offre immagini nitide e vibranti. Questo smartphone supporta la connettività 4G ed è aggiornato ad Android 10 Go, e dispone dunque delle più avanzate funzionalità introdotte dall’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, tra cui il tema scuro. Blackview A80 potrà essere acquistato al prezzo speciale di $ 59,99 fino al prossimo il 21 giugno. Clicca qui per acquistarlo subito.