Il 18 giugno avrà inizio l’annuale 618 Midyear Shopping Festival per il sito Web di e-commerce AliExpress, evento nel corso del quale molti marchi offriranno tanti prodotti a prezzi scontati. Tra le aziende che hanno aderito all’iniziativa, anche Blackview, il principale produttore cinese di smartphone rugged, che si distingue nelle offerte per l’offerta di alcuni suoi prodotti a prezzi davvero vantaggiosi. Inoltre, la pagina che hanno pubblicato lo scorso 2 giugno sul loro sito Web nasconde una grande sorpresa.

In questa pagina, Blackview ha svelato due nuovi smartphone, il rugged Blackview BV6300 Pro e lo smartphone Blackview A80. Entrambi i dispositivi saranno disponibili a partire dal 15 giugno (il primo giorno degli sconti Blackview in occasione del 618 Shopping Festival) con un prezzo ultra-scontato. Il primo smartphone sarà in sconto del 31% e potrà essere acquistato al prezzo di soli $ 199,99, mentre il secondo sarà in sconto del 40% di sconto e sarà disponibile al prezzo affare di $ 59,99. Solo le prime 2000 unità saranno vendute a questo prezzo super. Quando le 2000 unità saranno esaurite, il prezzo verrà aumentato leggermente a $ 65,99, offrendo comunque uno sconto del 34%.

Se desideri acquistare un buon rugged Phone dal peso ridotto, il BV6300 Pro potrebbe essere la tua scelta ideale grazie al suo design sottile. L’A80 è per coloro che vogliono ottenere buoni risultati fotografici e dispongono di un budget limitato.

Blackview, tanti sconti in occasione del 618 Midyear Shopping Festival

Inoltre, ci sono più offerte che riguardano alcuni smartphone Blackview meno recenti, con sconti fino al 55%. E puoi risparmiare di più utilizzando i loro buoni sconto di $ 90 (possono essere utilizzati con un ordine di o superiore a $ 300). Questa sarà una grande opportunità per acquistare uno degli smartphone di punta come Blackview BV9900 Pro e Blackview BV9800 Pro. La quantità di coupon è limitata a 556 pezzi e potranno essere riscattati a partire dalle ore 00:00 del 10 giugno.

In occasione della vendita, BlackView terrà una live streaming nel corso della quale risponderà ad alcune delle domande più frequenti e fornirà maggiori informazioni riguardo i suoi dispositivi. La live si svolgerà dalle 00:00 alle 03:00 del 15 giugno e ci si può aspettare anche alcuni test per i rugged.

Ricordiamo, inoltre, che è adesso possibile partecipare al Giveaway per vincere uno dei loro nuovi prodotti, un BV6300 Pro o un A80.