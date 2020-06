La terza stagione di Sex Education è diventata un tormentone: sebbene ancora non sia approdata sul catalogo di Netflix, gli utenti che ne domandando novità sono così numerosi da far parlare dello show in modo continuativo. Approdata online ormai due anni fa, tale show ha da subito affascinato orde di abbonati grazie alla sua nota ironica e al suo cast eccezionale eppure ora sembra essere in stallo: quando tornerà con il suo terzo atto?

Concedere una risposta a tale quesito, purtroppo, è ancora impossibile: a causa della pandemia da coronavirus, infatti, è rinomato che dei ritardi sono nati per forze di cose e, ahimè, Sex Education non è riuscita a scappare da tale destino rimanendo nel pieno delle ripianificazioni in quello che sembra un loop. Tornerà sul catalogo prima del prossimo anno? Difficile a dirsi visto che le riprese potrebbero avere inizio solo con l’arrivo di agosto.

Netflix: niente da fare per Sex Education, notizia positive solo per Peaky Blinders e After Life

A differenza dello show appena citato, delle notizie positive accompagnano altre due produzioni note le quali sono Peaky Blinders e After Life.

Per quanto concerne la banda di criminali residenti nel porto di Birmingham possiamo svelare che a seguito di un lungo periodo di pausa, finalmente le riprese per la sesta stagione sono state finalmente avviate: gli Shelby, dunque, torneranno quanto prima per deliziare i loro spettatori.

After Life, invece, è riuscirà ad appassionare altresì numerosi abbonati grazie alla sua dark comedy: anche questa serie tornerà su Netflix presto con quella che sarà la sua terza stagione.