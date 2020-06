Quando arriverà il Galaxy Fold 2 di Samsung? Dipende cosa si intende per questa domanda. La presentazione ufficiale sembra ormai fissata per il 5 agosto, l‘evento Unpacked originariamente pensato per i Galaxy Note 20 ospiterà l’annuncio del nuovo smartphone pieghevole e di un altro modello ancora. Per quanto riguarda l’effettivo arrivo sul mercato, ci sono ancora dei punti oscuri.

Secondi alcuni nuovi report, lo sviluppo del suddetto dispositivo non ha ancora raggiunto uno stadio ottimale. Non si parla di un problema hardware, ma di software. Il prodotto non ha ancora raggiunto la prima versione bootloader. In sostanza, sembra che manchi ancora molto al suo arrivo.

Mancando questa parte, la produzione di massa non è ancora iniziata. La possibilità che quest’ultima inizi a luglio è scarsa e si pensa più ad agosto. In questo caso allora, si può supporre che il dispositivo arriverà solo verso ottobre.

Samsung e i Galaxy Fold 2 : ritardi nello sviluppo

Allo stesso modo, anche se arriveranno verso la fine di settembre, le unità realmente a disposizioni saranno poche. Questo è dovuto alla copertura in vetro dei display, il vetro ultra sottile pensato per essere il sostituto valido alle copertura di plastica che sono risultate essere inefficaci.

La scarsa produzione di questo vetro implica che la vera fornitura di questo modello arriverà l’anno prossimo. C’è da tenere conto che durante l’evento Unpacked verrà presentato, teoricamente, anche il Galaxy Z Flip 5G. Anche quest’ultimo ha bisogno di tale copertura in vetro il che va a complicare ancora di più la situazione. In sostanza, ci saranno ben poche unità in circolazione.