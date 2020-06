Dropbox ha presentato oggi un elenco completo di nuove funzionalità per la sua piattaforma di cloud storage. Una delle più importanti è l’arrivo del proprio gestore di password. La società ha deciso di dare più sicurezza ai propri utenti che utilizzano la piattaforma per archiviare le loro password.

Un’altra funzionalità orientata alla sicurezza è Dropbox Vault, una sezione protetta da pin all’interno del tuo archivio Dropbox dove puoi archiviare i tuoi documenti più importanti. Oltre alla protezione dei pin, i file archiviati nel Vault verranno crittografati in ogni fase del processo, dal caricamento al loro archivio sui server dell’azienda fino a quando si desidera scaricarli.

Dropbox migliora la sicurezza e aggiunge funzionalità

Oltre a tutto ciò, Dropbox ora semplifica il backup dei dati da PC o Mac con un opzione ce ti permette di scegliere in modo selettivo quali cartelle vengono sincronizzate automaticamente. La funzione di backup per PC è disponibile sia per utenti a pagamento che gratuiti in versione beta. Dropbox Passwords e Vault, invece, sono disponibili solo per gli utenti Dropbox Plus su dispositivi mobili. Dunque, sembrerebbe che queste ultime due funzionalità non saranno disponibili per gli utenti che utilizzano il servizio gratuitamente.

La società sta anche rendendo disponibile per alcuni utenti il ​​supporto nativo delle firme elettroniche HelloSign, nonché un nuovo App Center, che fungerà da repository centrale per le app di terze parti. Una disponibilità più ampia per HelloSign dovrebbe arrivare il mese prossimo, mentre lo stesso è previsto per l’App Center entro la fine dell’anno.

L’azienda sta inoltre introducendo un nuovo piano Famiglia che consente di raggruppare fino a sei membri nell’ambito dello stesso piano di fatturazione. Sarà disponibile per gli utenti Plus nelle prossime settimane, mentre tutti gli altri utenti dovranno aspettare fino a fine anno.