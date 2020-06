Netflix è una piattaforma di streaming video nata nel 1997, ma ha avuto un enorme successo soprattutto negli ultimi anni che lo streaming video si è espanso sempre di più. È davvero ampio il materiale che possiamo trovare sulla piattaforma, soprattutto film, serie TV e documentari. Le serie TV sono sicuramente quelle che vanno per la maggiore e ce ne sono alcune che sono davvero molto seguite. Tra queste abbiamo Riverdale, Elite, Suburra e Black Mirror. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime novità riguardanti queste serie.

Riverdale, Elite, Suburra e Black Mirror: le attesissime novità delle serie Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Riverdale: la serie parla di quattro ragazzi alle prese con un misterioso omicidio di un loro compagno. A causa del Coronavirus non è stato possibile continuare le riprese, ma a breve la serie tornerà dopo il grande successo avuto con le prime 4 stagioni.

Per quanto riguarda Elite, la serie TV spagnola ha avuto un grande successo in tutto il mondo. A breve dovrebbe tornare con una quarta e una quinta stagione con tanti nuovi personaggi e nuove storie.

Suburra è una serie tutta italiana e tornerà sul grande schermo a breve con la sua terza stagione. Colpita anch’essa dal COVID-19, le riprese hanno avuto un rallentamento sostanziale, ma non sembrano esserci ulteriori problemi.

Brutte notizie per i fan di Black Mirror: non è sicuro quando la serie fantascientifica futuristica tornerà sul grande schermo. A quanto pare, in seguito ad un intervista all’autore della serie, ci sono altri progetti in vista. Pertanto l’arrivo della sesta season, che era data per scontata, potrebbe non arrivare in tempi brevi.