Finalmente arriva Easypol. Quante volte abbiamo perso troppo tempo per fare la fila alle poste, all’ASL, nelle banche e in vari uffici pubblici? La risposta è: decisamente troppe volte. Sembra infatti che l’ISTAT abbia calcolato che nel nostro Paese, passiamo circa 400 ore ogni anno a fare la fila. Sarebbe come a dire che ogni anno per 16 giorni consecutivi ci mettiamo in fila ad aspettare qualcosa senza mai potercene andare. In 55 anni in sintesi, ne passiamo 2 e mezzo in fila ad aspettare il turno. Per questa ragione arriva Easypol, l’app che consente di risolvere questo problema.

Cos’è Easypol, come funziona e dove trovarla

Questa app per smartphone e dispositivi mobili, è in grado di effettuare il pagamento istantaneo degli avvisi pagoPA. In sostanza, pagare multe, quote associative, ticket della ASL, tasse universitarie e pagamenti di altro genere, non comporterà più doversi sorbire quelle file chilometriche che tanto detestiamo.

Ma come funziona l’app? Il meccanismo è molto semplice, basta scattare una fotografia al codice QR presente sui bollettini dei vari pagamenti, che automaticamente l’app ci consentirà di poterla pagare anche senza registrazione. Ad ogni modo è possibile anche archiviare all’interno dell’app tutti i pagamenti effettuati, proprio come fosse una cartella fisica che conserviamo in un cassetto. A questo proposito, una del genere consentirebbe anche di diminuire in maniera considerevole lo spreco della carta, facendo anche una scelta ecosostenibile.

Un’altra delle cose positive di questa app è il reminder di cui è dotata che ci permette di non dimenticare i pagamenti da effettuare a ridosso di eventuali scadenze. Ciascuna transazione ha il costo di 2 euro, che sarebbe esattamente lo stesso quantitativo di denaro da versare per i pagamenti pagoPA nei luoghi fisici. Insomma, niente sembra impedirci di installare una app del genere e risolvere gran parte dei nostri problemi, quantomeno di tempo.

Inoltre Easypol, è disponibile non solo sugli store di Android e Apple, ma anche nella AppGallery di Huawei.