CoopVoce: a sorpresa due nuove offerte ChiamaTutti da 5 e 9 euro

Coop ha pensato al suo gestore di fiducia esattamente 13 anni fa, nell’ormai lontano 2007. CoopVoce è nato dunque per provare a dominare anche il mondo della telefonia mobile, il quale però è rimasto per molti anni in mano ai soliti noti. Qualcosa però doveva cambiare affinché questa azienda riuscisse a carburare anche nell’ambito telefonico mobile, e a quanto pare il cambiamento è avvenuto.

Tanti utenti che fino a diversi mesi fa tenevano alla larga dei loro pensieri CoopVoce, ad oggi ne valutano le offerte nel momento in cui vogliono cambiare gestore. Questo perché la strategia del provider virtuale è cambiata fino in fondo. Se prima i prezzi erano bassi e i contenuti esigui, ora la musica è ben diversa. CoopVoce infatti ha aumentato vertiginosamente i contenuti all’interno delle sue offerte migliori che potete trovare sul sito ufficiale.

CoopVoce: gli utenti possono scegliere la Easy+ e la TOP 30 tra le ChiamaTutti

Le nuove ChiamaTutti appena lanciate ricordano ancora una volta alla concorrenza che CoopVoce non ha nessuna intenzione di mollare la presa. La nuova Top 30 e la Easy+ mostrano i denti a suon di contenuti, i quali sono molto diversi.

La prima promo comprende minuti illimitati verso tutte le numerazioni, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda promo invece include 1000 minuti di telefonate verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi delle due offerte ovviamente sono differenti: la prima costa solo 9 euro al mese mentre la seconda solo 5 euro al mese.