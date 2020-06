CoopVoce: le ChiamaTutti cambiano, arriva la TOP 30 con la Easy+

Esattamente in maniera diversa rispetto ad altri gestori, CoopVoce è stato in grado di modificare la sua strategia e soprattutto le sue sorti. Inizialmente, nel lontano 2007 qualcuno credeva che questo provider sarebbe ben presto naufragato. Il tutto poi si è però trasformato in una vera e propria rinascita, con il gestore virtuale che è riuscito a diventare uno dei più importanti su piazza.

CoopVoce ha infatti rivisto i suoi piani in maniera emblematica, lanciando delle offerte con contenuti molto diversi da quelli precedenti. Queste sono diventate poi i veri cavalli di battaglia di un provider che ad oggi riesci a stare al passo dei gestori MNO. All’interno delle promo ci sono infatti minuti, SMS e giga per tutti, con prezzi che risultano sempre gli stessi senza cambiare mai nel tempo.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è la migliore soluzione ma c’è anche la Easy+

CoopVoce in questo momento propone delle soluzioni davvero interessanti per quanto riguarda la telefonia mobile virtuale. Le due offerte che potete trovare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda costano molto poco offrendo quasi il massimo. Stiamo parlando della linea ChiamaTutti, la quale con le nuove TOP 30 ed Easy+ include il meglio al suo interno.

La prima risulta la soluzione migliore attualmente, visto che comprende minuti senza limiti verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G. La seconda è una soluzione più entry Level, la quale comprende 1000 minuti verso tutti i numeri, 300 SMS e 3GB in 4G per navigare sul web. I prezzi corrispondono a 9 e 5 euro al mese per sempre.