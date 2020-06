Ogni settimana la piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ormai saprete, elimina dei “vecchi”contenuti per lasciare il posto a titoli più freschi e nuovi.

Durante il mese di giugno 2020 sono attesi tantissimi contenuti molto amati dagli utenti. Con l’arrivo di quest’ultimi però, alcuni contenuti verranno anche eliminati. Scopriamo quelli della prossima settimana.

Netflix: i contenuti eliminati durante la prossima settimana

Oggi, lunedì 15 giugno 2020 sarà l’ultimo giorno di presenza nel catalogo per tantissimi titoli, un esempio sono i film Scarface, Ray, Apollo 13, Spirit – Cavallo Selvaggio, Babe – Maialino coraggioso, Fievel Sbarca in America, The Best Man Holiday, Nemico Pubblico, Io e lo Zio Buck, Turbo, Smokin’ Aces, Tata Matilda e il Grande Brutto, Death Race, 5 anni di Fidanzamento, Honey 2, Il primo dei bugiardi, Cambio Vita, La cosa, Ti odio, ti lascio, ti.., American Pie – Band Camp, American Pie – Il manuale del Sesso e Doom.

Mercoledì 17 giugno 2020 sarà l’ultimo giorno per poter vedere il film Albert e il diamante magico. Si tratta di un cartone che parla del combina guai Albert che parte con il suo miglior amico Egon, con lo scopo di diventare capitano di mongolfiera, ma finisce tra le grinfie di un astuto ladro di gioielli. Nella giornata di venerdì potrete guardare per l’ultima volta il documentario La guerra del Vietnam – Un film di Ken Burns e Lynn Novick, la serie TV Penny Dreadful e il film Amar Akbar & Tony.

Sabato 20 giugno 2020 sarà la volta del film Pompeii, che parla dei giorni precedenti dell’eruzione del Vesuvio, quando uno schiavo mandato a Napoli è deciso a far ritorno a casa per salvare la donna che ama. Domenica 21 giugno 2020 sarà l’ultimo giorno per gustarsi il film Ouija – L’origine del male, Bokeh e XX. Quest’ultimo racchiude una serie di cortometraggi horror in quattro parti e comprende storie che trattano alcuni temi tradizionali, ma tutti visti attraverso uno sguardo femminile.