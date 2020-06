LG, compagnia sudcoreana, ha presentato il suo nuovo modello di smartphone proprio nel suddetto paese. Dopo un po’ di tempo in cui il dispositivo è rimasto disponibile solo lì, ecco che è stato annunciato a livello globale. Presto arriverà in Italia, e in realtà in tutta Europa. Lo farà entro la fine del mese.

LG Velvet

Il dispositivo è uno smartphone di fascia media-alta e questo grazie al suo processore di ultima generazione di casa Qualcomm, lo Snapdragon 765G. La G sta a indicare la presenza di un modem 5G che permette di sfruttare la rete di ultima generazione in fatto di telecomunicazioni.

A supporto del chip ci sono 6 GB di RAM mentre per lo spazio di archiviazione interno ci sono diversi tagli, ma c’è anche il supporto alle schede microSD. La batteria è da 4.300 mAh, un taglio abbastanza nella media rispetto agli altri modelli in circolazione. Il display è un 6,8 pollici, un pannello OLED Full HD.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore principale da 48 Megapixel, un sensore di profondità da 5 Megapixel e un ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Aspetto degno di nota, come gli ultimi modelli delle altre serie di LG, la possibilità di avere una cover Dual Screen.

Il prezzo sembra essere il tasto dolente del modello, come tutti quelli di LG. In Sud Corea è stato commercializzato a un costo che convertito è di circa 620 euro quindi ci si può aspettare un costo finale sui 649 o addirittura di più, oltre 700 euro. Un prezzo esagerato per un medio gamma di questo calibro, un errore che la compagnia ha sempre fatto.