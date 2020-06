Iliad: Giga 50 e Solo Voce ancora disponibili ma con una novità

Da quando Iliad è arrivato in Italia, non c’è stata lotta con tutti gli altri gestori. Basti pensare che anche i più rinomati hanno faticato tanto per tenersi stretti i propri utenti, i quali hanno più volte propeso per un cambio gestore.

Il provider al quale hanno deciso di affidarsi nel più dei casi è stato proprio Iliad, realtà proveniente dalla Francia che ad oggi si afferma come gestore italiano. Il posto in classifica occupato dall’azienda è il quarto, direttamente dietro i colossi che da sempre dominano in Italia. Ovviamente le mire espansionistiche del gestore non si fermano qui, e a dimostrarlo sono anche le offerte ancora disponibile sul sito ufficiale. Si punta inoltre anche a difendersi: le campagne promozionali delle aziende rivali stanno cercando di recuperare utenti, ma Iliad si fa trovare preparato.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora queste due promozioni ma ecco una grande novità

Se inizialmente qualcuno credeva che le offerte di Iliad fossero poi scomparse, si sbagliava di grosso. Sul sito ufficiale sono infatti presenti ancora le due promozioni base del gestore: la più esigua e la più generosa. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 50, offerte che hanno a disposizione minuti ed SMS senza limiti.

La differenza oltre al prezzo è che la seconda offre anche 50 giga di traffico dati in 4G. Per quanto riguarda i costi mensili, si tratta rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese per sempre. La novità che tutti aspettavano è inoltre finalmente realtà: i vecchi 2GB in roaming sono diventati ufficialmente quattro.