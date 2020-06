Iliad affronta TIM e Vodafone con la novità richiestissima dagli utenti

Iliad in questo momento detiene una buona fetta di mercato che a quanto pare è destinata ad aumentare ulteriormente. Sono infatti moltissimi gli utenti che valutano ogni giorno le offerte di questo gestore proveniente dalla Francia che si è affermato come gestore italiano a tutti gli effetti. Il quarto posto in classifica non è infatti una casualità, visto che le sue offerte sono state fin dal primo momento valutate in maniera ottima dal pubblico.

Oltre 5,6 milioni di persone fanno parte del mondo Iliad, il quale in questo momento si basa su due promozioni fondamentali ancora disponibili. L’obiettivo è quello di difendersi dalla concorrenza, la quale ha lanciato campagne promozionali di primo livello per recuperare pubblico. Adesso poi c’è un’altra novità che riguarda tutti gli utenti che hanno una promozione che comprende la navigazione sul web.

Iliad, tutti gli utenti possono ancora sottoscrivere due offerte clamorose: c’è anche una novità molto richiesta

Il mondo Iliad sembra destinato a dominare la telefonia mobile nei prossimi anni, e a dimostrarlo è la continua presenza sul sito ufficiale di due offerte. La Solo Voce e la Giga 50 sono infatti ancora presenti in bella mostra e con tutti i loro contenuti.

Per soli 4,99 € al mese potete infatti avere la prima delle due offerte, la quale include minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La seconda, oltre a questi contenuti, offre anche 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web, il tutto per soli 7,99 € al mese. Se avete poi un’offerta con navigazione web inclusa, potrete usufruire finalmente di 4 giga in roaming.