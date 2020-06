Tra i videogiochi sportivi calcistici di maggiore importanza, FIFA 2020 è indubbiamente uno dei più apprezzati e realistici. È anche uno dei più competitivi che esistono al momento. Talvolta, per riuscire a vincere è possibile ricorrere a dei trucchi. Ecco quindi una serie di consigli che potrebbero tornare utili, a coloro che avessero queste intenzioni.

FIFA 2020, Ecco quali sono tutti i trucchi più interessanti

Tra i più amati, ce n’è uno chiamato elastico, reso famoso da Ronaldinho sia con PS4, che con Xbox One. Sarà possibile emulare questa mossa, roteando la levetta di sinistra in senso orario, a 180 gradi.

Un altro di quelli che abbiamo, è il rabona, che si accompagna anche alla finta di rabona. Per prima cosa dovrete premere L2 o LT (PS4 o Xbox) mentre siete in corsa, in combinazione con il tasto Tiro o Cross. A questo punto annullate l’azione premendo X o A, e muovete successivamente la levetta analogica nella direzione opposta rispetto a quella del verso della corsa.

Tra i migliori trucchi più utilizzati , abbiamo anche il sombrero ed il drag back sombrero; Nel primo caso dovrete spostare due volte la levetta di destra verso l’altro ed una verso il basso. Per il secondo, tenete premuto R1 o RB, spostate la levetta di sinistra verso il basso e premete il pulsante R3.

Ci auguriamo che, seguendo tutti questi semplici e brevi trucchi, abbiate un riscontro positivo nel miglioramento la qualità di come giocate. Vi ricordiamo che per segnare più gol nei confronti dell’avversario, bisogna saper dribblare i giocatori il più possibile e questa procedura non sempre è così semplice.