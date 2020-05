In questa era social, molte delle nostre priorità sembrano essere diverse da quelle che potevano essere fino a pochi anni fa. Senza voler giudicare negativamente o positivamente la cosa, bisogna prendere atto del fatto che per molte persone può essere importante il numero di followers presenti sui propri profili. Ecco quindi la ragione per cui desideriamo consigliarvi una serie di metodi efficaci per aumentare i vostri followers su Instagram.

Follower su Instagram, Ecco i metodi più efficaci per moltiplicarli

In questa guida che stiamo per condividere con voi, andremo a vedere una serie di punti molto importanti perché il proprio profilo Instagram risulti interessante. Vediamo quali sono:

Postare foto originali e con filtri interessanti è la prima cosa importante per ottenere successo. La cosa fondamentale però, non è soltanto attirare followers, ma mantenere vivo l’interesse di ciascuno perché continui a interagire con voi. Per fare questo è bene sapere che, mantenere un contenuto di qualità è una delle cose più importanti.

è la prima cosa importante per ottenere successo. La cosa fondamentale però, non è soltanto attirare followers, ma perché continui a interagire con voi. Per fare questo è bene sapere che, mantenere un è una delle cose più importanti. Collegare il proprio Instagram a Facebook è un’altra cosa importante da fare. Questo, perché molti degli amici che avete su Facebook, sapranno automaticamente dell’esistenza della vostra pagina Instagram e potrebbero seguirla con piacere.

è un’altra cosa importante da fare. Questo, perché molti degli amici che avete su Facebook, sapranno automaticamente dell’esistenza della vostra pagina Instagram e potrebbero seguirla con piacere. Interagire sui profili degli altri account è un ottimo modo per farsi notare e per spingere altre persone a ricambiare con like o follow queste interazioni. Essere attivi all’interno della piattaforma è il migliore dei modi per indurre gli altri a seguirvi.

è un ottimo modo per farsi notare e per spingere altre persone a ricambiare con like o follow queste interazioni. Essere attivi all’interno della piattaforma è il migliore dei modi per indurre gli altri a seguirvi. Scrivere in inglese è un’altra delle tecniche utili. Una lingua del genere è in grado di attirare followers da tutto il mondo e non solo dall’Italia.

è un’altra delle tecniche utili. Una lingua del genere è in grado di attirare followers da tutto il mondo e non solo dall’Italia. Usare hashtag popolari è una delle cose che tendenzialmente attira pubblico sul vostro profilo. Per conoscere quali sono i più utilizzati sul momento, potresti affidarvi all’app Tags for Life oppure andare sul sito Top Hashtag .

è una delle cose che tendenzialmente attira pubblico sul vostro profilo. Per conoscere quali sono i più utilizzati sul momento, potresti affidarvi all’app Tags for Life oppure andare sul sito . Postare ad orari mirati aumenta l’engagement, più di quanto si immagini. L’orario maggiormente consigliato è solitamente dopo le 17 , specialmente il lunedì. Un’altra cosa importante potrebbe essere postare la domenica , in cui le persone non lavorano e hanno più tempo per stare sui social. Oltretutto, postare ogni 3 ore , aumenta la visibilità dei vostri post. Vi ricordiamo ancora però, che è molto più della quantità di post, è importante la qualità.

aumenta l’engagement, più di quanto si immagini. L’orario maggiormente consigliato è solitamente , specialmente il lunedì. Un’altra cosa importante potrebbe essere , in cui le persone non lavorano e hanno più tempo per stare sui social. Oltretutto, , aumenta la visibilità dei vostri post. Vi ricordiamo ancora però, che è molto più della quantità di post, è importante la qualità. Un’altra ottima idea è quella di seguire l’hashtag #firstpost , digitandolo sulla barra di ricerca di Instagram. La ragione, è che solitamente i neo-iscritti seguono con molta più facilità i primi profili con cui interagiscono.

, digitandolo sulla barra di ricerca di Instagram. La ragione, è che solitamente i neo-iscritti seguono con molta più facilità i primi profili con cui interagiscono. Tutto questo però, sarebbe vano a meno di non creare un’identità specifica per il proprio profilo . A meno che non siate persone famose infatti, è importante che vi specializzata in qualcosa per cui valga la pena seguirvi. Non è importante la tematica, ma la coerenza con cui continuare a postare fotografie inerenti al tema che avete scelto . Bisogna pensare al proprio profilo, come fossi una vera e propria azienda. A questo proposito potreste mantenere sempre lo stesso filtro , per creare uno stile ancora più personalizzato.

. A meno che non siate persone famose infatti, è importante che vi specializzata in qualcosa per cui valga la pena seguirvi. Non è importante la tematica, ma la coerenza con cui continuare a postare . Bisogna pensare al proprio profilo, come fossi una vera e propria azienda. A questo proposito potreste , per creare uno stile ancora più personalizzato. Un’altra opzione interessante potrebbe essere, affidarsi ad app apposite . Ne esistono di varie che aiutano ad aumentare la propria popolarità. Tra le più conosciute abbiamo 1000 Follower e Follower Free . Ad ogni modo non sono le uniche, e cercando sull’app store del vostro telefono sarà molto facile trovarle. Questa tecnica sembra essere attualmente una delle più rapide per aumentare i seguaci .

. Ne esistono di varie che aiutano ad aumentare la propria popolarità. Tra le più conosciute abbiamo e . Ad ogni modo non sono le uniche, e cercando sull’app store del vostro telefono sarà molto facile trovarle. Questa tecnica sembra essere attualmente . Se intendete ripulire il vostro profilo, da tutti gli account che non hanno ricambiato il vostro follow, potete affidarvi a CrowdFire . In questo modo potrete fare un’ulteriore scrematura dei profili che non vi interessano. Questa applicazione se ne occuperà al posto vostro.

. In questo modo potrete fare un’ulteriore scrematura dei profili che non vi interessano. Questa applicazione se ne occuperà al posto vostro. Infine, una cosa molto interessante è utilizzare InstaSprint. Di che cosa si tratta? È un bot che consente di automatizzare quasi tutto il procedimento che vi abbiamo spiegato sopra. Provare per credere. Naturalmente in questo modo, la crescita del profilo è assicurata. Ad ogni modo l’app è a pagamento, potrete fare solamente 3 giorni di prova gratuita senza inserire i dati, ma se state facendo sul serio, questo è il consiglio migliore.

Ci auguriamo che i nostri consigli possano esservi utili. Se volete sapere qualcosa di più, date un’occhiata a questo link. Se invece tutto quello che volete fare è aprire un semplicissimo account Instagram senza pretese, postate quello che volete, quando volete e come volete!