Dopo quindici giorni di di attesa, hanno inizio su AliExpress i saldi Blackview 618. L’iniziativa offre una decina di smartphone ad un prezzo scontato fino al 55%. Se sei alla ricerca di un buon smartphone al prezzo più basso possibile, ti consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa.

I prodotti di punta di questa vendita, quelli da non lasciarsi sfuggire, sarebbero Blackview BV6300 Pro e Blackview A80. Entrambi gli smartphone sono stati lanciati all’inizio di questo mese e sono già disponibili per il pre-ordine su AliExpress, ad un prezzo super-scontato. Abbiamo già parlato di questi prodotti in precedenza, ma se ti sei perso il nostro articolo dedicato, non preoccuparti, cercheremo di riassumerne le caratteristiche principali anche qui.

Due nuovi smartphone Blackview subito in super offerta

Blackview BV6300 Pro è progettato per resistere anche alle condizioni più difficili, pur conservando un design sottile, risultando abbastanza maneggevole. Che tu sia un grande fan del rugged Phone o un utente che si avvicina per la prima volta a questo mondo, questo smartphone è un’ottima scelta.

Il grado di impermeabilità IP68 e IP69K rende questo dispositivo non solo resistente agli schizzi d’acqua ma anche ad un’immersione completa. La certificazione MIL-STD-810G, invece, lo rende resistente agli urti. Blackview BV6300 Pro ha un processore veloce ed un ampio spazio per archiviare app, immagini e canzoni preferite: un MediaTek Helio P70 con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. La batteria a lunga durata da 4.380 mAh consente un uso intenso, quad-camera posteriore Samsung da 16 MP con un campo visivo ultra ampio di 120°, modalità notturna, effetto HDR per risultati fotografici professionali. Il tutto, ad un prezzo di soli $ 199,99 (31% di sconto sul prezzo originale di $ 289,84).

Blackview A80 è una buona scelta per gli amanti della fotografia che dispongono di un budget limitato, grazie alla sua quad-camera Sony da 13 MP. Il prezzo è incredibilmente basso – solo $ 59,99 durante la vendita (40% di sconto sul prezzo originale di $ 99,99).

Il design del Blackview A80 è davvero bello, con un corpo sottile di 8,8 mm e una forma ergonomica curva. I colori sono anche molto particolari con l’effetto sfumato, rosso, blu e nero. Lo smartphone ospita una grande batteria da 4.200 mAh per un uso intenso durante la giornata. Il display da 6,21 pollici offre immagini, video e testo più nitidi e vibranti, nonché un’esperienza visiva più piacevole.

Altre offerte Blackview

Oltre ai due nuovi smartphone, ci sono altri dispositivi che potresti tenere in considerazione. Ne citiamo alcuni:

Blackview BV9900 Pro – il rugged termico più veloce al mondo

Termocamera | Fotocamera Sony® 48MP | Processore MediaTek Helio P90 | 8 GB di RAM + 128 GB di ROM | Resiste a -30 ℃

$ 417,99 anziché $ 549,99 (sconto del 24%)

Blackview BV9900 – il miglior rugged con quad-camera

Fotocamera principale Sony® 48MP | Telecamera ultra grandangolare 120 ° | Processore MediaTek Helio P90 | 8 GB di RAM 256 + GB di ROM

$ 339,99 anziché $ 499,99 (sconto del 32%)

Blackview BV9800 Pro – ideale per le avventure

Termocamera | Fotocamera Sony® 48MP | 6.580 mAh

$ 384,99 anziché $499,99 (sconto del 23%)

Blackview BV9100 – il rugged che dura a lungo

Batteria 13.000 mAh | Ricarica rapida 30 W | Schermo da 6,3 pollici FHD+ Waterdrop

$ 188,99 anziché $ 269,99 (sconto del 30%)

Cardiofrequenzimetro | Monitoraggio della qualità dell’aria | 6 GB di RAM 128 + GB di ROM

$ 237,99 anziché $ 349,99 (sconto del 32%)

