Anche se WhatsApp ha ricevuto diverse nuove funzionalità negli ultimi due mesi, la piattaforma di messaggistica istantanea non è ancora ricca di funzionalità come alcune piattaforme di messaggistica popolari. Mancano parecchie funzioni utili, come la possibilità di utilizzare il servizio su più dispositivi contemporaneamente.

Puoi utilizzare WhatsApp sul tuo smartphone e desktop contemporaneamente, ma sei limitato a quei soli due dispositivi senza possibilità di aggiungere un terzo o un quarto dispositivo. All’inizio di quest’anno a marzo, abbiamo appreso che WhatsApp si stava preparando ad aggiungere il supporto multi-dispositivo all’app. Il servizio, finalmente, ha ora iniziato a testare la funzione e potrebbe presto essere rilasciata sul canale beta.

WhatsApp, arrivano alcuni dettagli sul prossimo aggiornamento

Secondo un recente tweet di WABetaInfo, la funzione consentirà agli utenti di connettere il proprio account WhatsApp a un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente. La funzione è attualmente in fase di sviluppo e non ci sono informazioni sul suo rilascio. Insieme al supporto multi-dispositivo, WhatsApp sta testando anche alcune altre utili aggiunte, come una funzione di ricerca per data e nuovi strumenti per l’utilizzo dello spazio di archiviazione.

Per la funzione Cerca per data, WhatsApp aggiungerà una nuova icona del Calendario alla modalità di ricerca in chat. Toccando l’icona si aprirà un calendario in cui sarai in grado di scegliere la data esatta per filtrare i tuoi messaggi. Vale la pena notare che la funzione potrebbe essere implementata per gli utenti iOS prima che sia disponibile su WhatsApp per Android.

Inoltre, i nuovi strumenti di utilizzo dell’archiviazione ti consentiranno di gestire l’utilizzo dello spazio di archiviazione di WhatsApp in modo più efficiente. L’app ridisegnerà completamente la sezione relativa all’utilizzo dello spazio di archiviazione sull’app e aggiungerà alcuni nuovi filtri per trovare facilmente file di grandi dimensioni e file inoltrati. Sembra che arriverà anche un nuovo pulsante Ordina per aiutarti a ordinare le foto condivise in una chat.