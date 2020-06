Adobe ha finalmente rilasciato Photoshop Camera, la sua app per l’editing fotografico. L’app è disponibile gratuitamente per gli smartphone Android e per gli iPhone e permette di modificare le proprie foto in modo facile, grazie ad una serie di pre-set, senza però peccare in originalità.

Photoshop Camera, ci sono anche i filtri realizzati da Billie Eilish

Photoshop Camera dispone di tanti effetti tra cui scegliere, all’interno di un catalogo che sarà aggiornato ogni settimana, alcuni dei quali sono stati realizzati in collaborazione con alcuni degli influencer più famosi del Web. L’app include anche una serie di strumenti per ottimizzare i propri scatti e delle funzionalità AI che migliorano notevolmente le immagini scattate con lo smartphone attraverso processi automatizzati, lasciando che sia l’algoritmo di Intelligenza Artificiale a gestire il tutto. Questo stesso algoritmo è in grado di riconoscere il soggetto inquadrato e ottimizzare la scena in tempo reale in base a ciò.

L’app funziona un po’ come la sezione Filtri di Instagram. E’ possibile switchare tra gli effetti pre-installati o scaricarne di nuovi dalla Libreria. I filtri contrassegnati dalla voce Featured sono quelli realizzati in collaborazione con gli influencer più famosi dei Social o comunque con persone che godono di una certa notorietà. Sono presenti, per esempio, diversi effetti creati da Billie Eilish. La libreria al momento conta già una ventina di effetti tra cui scegliere, e come anticipato verrà continuamente aggiornata con nuovi filtri. Tra l’altro ci si può anche iscrivere come creators, realizzare il proprio filtro e proporlo al team di Adobe, che lo esaminerà e stabilirà se potrà essere offerto alla community di Photoshop Camera oppure no.

Photoshop Camera può essere scaricata gratuitamente cliccando qui.