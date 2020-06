Dieci giorni dopo che Activision ha dichiarato che era il momento sbagliato per rilasciare Call of Duty: Mobile stagione 7, l’azienda lo ha finalmente rilasciato sia per iOS che per Android.

La società ha affermato in passato che “coloro che parlano per l’uguaglianza, la giustizia e il cambiamento devono essere visti e ascoltati”. Ciò implica che il lancio della nuova stagione sarebbe stata una distrazione qualche giorno fa.

Call of Duty: Mobile, arriva l’update dopo il ritardo

Alcuni utenti di Twitter hanno ringraziato lo sviluppatore per aver diffuso la consapevolezza del movimento Black Lives Matter, mentre altri erano turbati per il ritardo. Nel frattempo, con il nuovo update la compagnia ha evidenziato che la mappa di Battle Royale è stata notevolmente ampliata, insieme a nuove mappe, armi e skin dei soldati.

È possibile esplorare sette nuove aree sulla mappa Battle Royale, guadagnare ricompense gratuite con il Battle Pass e visitare il Gulag in 2v2 Gunfight. La mappa di Battle Royale ha subito un’enorme espansione con sette nuove e diverse aree Il Battle Royale, invece, è stato ampliato del circa 45%. Altri nuovi contenuti includono nuove modalità, nuove armi, nuove skin per i tuoi soldati preferiti, più eventi e altro ancora.

L’update “Radioactive Agent” apporta un cambiamento sostanziale ai sistemi Battle Pass, poiché i giocatori ora procederanno lungo un ‘singolo flusso di contenuti’. Ci saranno determinati livelli gratuiti sbloccabili da tutti i giocatori, mentre chi acquista il Battle Pass può sbloccare ricompense ad ogni livello. I livelli possono essere raggiunti giocando partite in Multiplayer, Battle Royale e nelle modalità a tempo limitato.