Dopo settimane di richieste, Infinity Ward ha finalmente aggiunto la modalità Duo a Call of Duty: Warzone. La modalità arriva con un aggiornamento che è disponibile ora su tutte le piattaforme. La notizia è stata annunciata in un tweet dall’account ufficiale di Infinity Ward, che ha confermato che Warzone ora ha le modalità Solo, Duo, Trio, e Quad.

In un post sul blog che fornisce un po ‘più di dettagli, Activision ha spiegato che la nuova modalità Duo vedrà i giocatori lottare nella mappa Verdansk del Battle Royale con un amico o con un altro giocatore a caso. Nel complesso, la modalità funziona in modo molto simile alle modalità Trio e Quad di Warzone.

Call of Duty: Warzone si prepara per il nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme

L’altra buona notizia è che sembra che la modalità rimarrà attiva per un po ‘, poiché Infinity Ward non ha dato indicazioni su quando o se scomparirà. I giocatori stanchi di combattere in un trio con uno sconosciuto o in un trio incompleto hanno richiesto una modalità Duo dal lancio di Warzone Battle Royale.

Anche se Infinity Ward aveva precedentemente promesso che sarebbe arrivato e aveva anche aggiunto brevemente duetti alla modalità Plunder, lo sviluppatore ha anche detto che doveva prima risolvere alcuni bug e trovare “il momento giusto” per il lancio. Il momento giusto è arrivato poco prima del lancio di Modern Warfare e della stagione 4 di Warzone il 3 giugno. Tuttavia, la nuova stagione è stata posticipata per i recenti eventi in USA.