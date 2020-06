WhatsApp: essere spiati con un app gratis e legale è possibile

Su WhatsApp esistono tantissime funzioni, anche se gli utenti hanno sempre paura di subire qualche torto. Purtroppo non esistono solo novità e aggiornamenti in grado di migliorare la piattaforma, ma anche tante truffe ed inganni che corrono lungo le tante chat. Diversi utenti hanno segnalato durante gli ultimi anni diversi tipi di truffa, i quali pian piano però sono spariti.

Ora come ora però sembrerebbe che il fenomeno non avrebbe perso attitudine nel mettere gli utenti nei guai. Ci sono alcune truffe anche se facilmente identificabili, ma il problema che sta tenendo banco nelle ultime ore riguarderebbe lo spionaggio. Questa piaga è stata debellata da tempo, ma qualcuno avrebbe riferito che in merito a WhatsApp ci sarebbe una nuova applicazione in grado di spiare le persone.

WhatsApp, con questa nuova applicazione possono spiare i movimenti che fate all’interno della chat ogni giorno

Nonostante lo spionaggio sia stato debellato con tutte le sue applicazioni satelliti in questi anni, WhatsApp ora si ritrova ad affrontare una nuova app. Stiamo parlando di Whats Tracker, soluzione che rispetto a tutte le altre però risulta praticamente innocua. Questa applicazione infatti permette di spiare solo i movimenti che le persone compiono all’interno della chat.

In poche parole su WhatsApp potrete venire a conoscenza dell’orario preciso di entrata e di uscita dell’utente che state controllando. Il tutto potrà avvenire in maniera gratuita e legale, visto che l’applicazione non risulta in alcun modo fuori luogo. Il tutto sarà possibile con tanto di notifica istantanea sul vostro smartphone ad ogni ora.