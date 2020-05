WhatsApp, gli utenti svelano un trucco per spiare tutti gratis

Tutte le volte che arriva una nuova funzione all’interno di WhatsApp, è festa grande tra gli utenti. Questi infatti sono felicissimi di poter avere ancora l’opportunità di scoprire qualcosa di nuovo all’interno di quella che è una piattaforma ormai affermata da anni. La messaggistica istantanea è partita a questi livelli proprio con la nota applicazione colorata di verde, la quale pian piano ha reso le cose sempre più interessanti. Infatti con tutti i nuovi aggiornamenti l’applicazione è nettamente migliorata, sia dal punto di vista delle funzioni che dal punto di vista della sicurezza.

Gli utenti hanno visto come negli anni su WhatsApp siano sparite delle vere e proprie piaghe come ad esempio lo spionaggio. Quest’ultimo è stato preso di mira dagli sviluppatori, e proprio da diversi mesi sembrerebbe che le applicazioni che usavano spiare gli utenti non funzionino più. Qualcuno però con una segnalazione avrebbe mostrato un’app in grado di spiegare quelli che sono i movimenti in chat.

WhatsApp, con quest’applicazione si possono spiare le persone all’interno della chat durante i loro movimenti

Esiste un’app che prende il nome di Whats Tracker, soluzione unica nel suo genere che permette di spiare i movimenti altrui. Tutti coloro che entrano su WhatsApp possono essere monitorati, e dunque potrete scegliere di conoscere i loro movimenti in entrata ed uscita.

Ciò significa che quando entreranno usciranno, riceverete sul vostro smartphone una notifica istantanea. Per ora non ci sono particolari problemi visto che l’applicazione è scaricabile da chiunque, e inoltre è sia gratuita che legale al 100%.