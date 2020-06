Il volantino Expert fa esultare letteralmente gli utenti con una nuova serie di offerte a dir poco stratosferiche, in arrivo infatti prezzi bassi e sconti veramente interessanti, con possibilità di acquisto sia da casa che direttamente nei punti vendita.

Le occasioni per risparmiare fioccano da Expert, per cercare di convincere e di invogliare il maggior numero di acquirenti, l’azienda ha deciso di lanciare una campagna in grado di estendere gli sconti a più categorie merceologiche possibili. Gli acquisti, come indicato poco sopra, possono essere completati anche sul sito ufficiale, ma in questo caso sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram, ogni giorno vi attendono i migliori codici sconto ed offerte davvero da paura.

Volantino Expert: offerte sempre dai prezzi più bassi

A prima vista notiamo alcune ottime opportunità d’acquisto in merito a wearable e smartwatch, gli utenti infatti possono decidere di spendere 199 euro per un Galaxy Watch, a tutti gli effetti uno dei più completi e costosi, oppure virare anche verso soluzioni più economiche, quali sono Fibit Versa Lite Edition a 129 euro, o più semplicemente Fitbit Inspire HR a 79 euro.

Per quanto riguarda invece il mondo degli smartphone, l’occhio cade sulla decisione aziendale di coinvolgere nella campagna dispositivi tutti in vendita ad un prezzo inferiore ai 300 euro. In particolare l’utente potrà scegliere tra Huawei P40 Lite E, Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Motorola E6s o Samsung Galaxy A30S.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Expert discusso nel nostro articolo, aprite subito le pagine inserite poco sotto.