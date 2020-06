In queste ultime ore sono arrivate finalmente le prime immagini CAD renders del prossimo tablet di punta del colosso sudcoreano Samsung, cioè del nuovo Samsung Galaxy Tab S7. A fornire queste immagini è stato, come di consueto, il noto leaker OnLeaks in collaborazione con il portale francese Pigtou.

Samsung non stravolgerà il design del suo prossimo tablet

Grazie a queste immagini CAD renders pubblicate da OnLeaks possiamo quindi vedere finalmente il design del prossimo dispositivo di punta del produttore sudcoreano. Come è possibile notare, il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S7 non stravolgerà il design rispetto al suo predecessore. Proprio come sul Galaxy Tab S6, anche qui troveremo un ampio display (presumibilmente con una diagonale da 11 e 12.4 pollici) con delle cornici molto ottimizzate.

Il design resta pressoché lo stesso anche sulla parte posteriore. Qui, infatti, troviamo due fotocamere poste a semaforo sul lato sinistro accompagnate da un flash LED e, al di sotto di esse, troviamo la zona che ospiterà la S-Pen. Cambia invece la posizione del logo dell’azienda. In passato il logo era posto al centro della backcover, mentre sul nuovo modello sarà posizionato al di sotto della zona dedicata al pennino.

Per quanto riguarda il frame, sul lato destro sono presenti lo slot per inserire la scheda SIM e la microSD, il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Un po’ a sorpresa, sembra esserci poi integrato all’interno di questo tasto un sensore biometrico per lo sblocco. Troviamo infine una porta di ricarica USB Type C, ma manca purtroppo il jack audio per le cuffie.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici, restate sintonizzati per non perdervi nessuna novità.