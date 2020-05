Da poche settimane il colosso sudcoreano Samsung ha portato ufficialmente anche in Italia il suo nuovo tablet per tutti, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Nonostante questo, l’azienda sta già progettando l’arrivo sul mercato dei successori degli attuali tablet di fascia alta, cioè i nuovi Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+.

Ecco i primi dettagli dei prossimi tablet di fascia alta di Samsung

Samsung annuncerà i suoi nuovi tablet di fascia alta durante l’estate del 2020. I primi dettagli risultano essere piuttosto particolari, soprattutto per quanto riguarda la variante Plus. Quest’ultima, stando a quanto riportato online su una certificazione, potrà contare su una batteria davvero esagerata. La batteria sarà infatti di addirittura 10090 mAh. Un miglioramento decisamente importante, dato che l’attuale Galaxy Tab S6+ dispone di una batteria da 7040 mAh.

Per quanto riguarda il display, alcuni rumors parlano di uno schermo da 11 pollici per il Galaxy Tab S7 e uno schermo da 12.4 pollici per il Galaxy Tab S7+. Dal punto di vista estetico, ci aspettiamo ovviamente delle cornici piuttosto ridotte (come gli attuali Galaxy Tab S6), mentre in ambito prestazionale potremmo trovare il processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Di conseguenza, non dovrebbe inoltre mancare il supporto alle reti di quinta generazione.

Come già accennato prima, il debutto ufficiale sul mercato di questi nuovi terminali dovrebbe avvenire durante l’estate 2020, più o meno assieme alla presentazione ufficiale dei nuovi phablet Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Plus. Fino ad allora, arriveranno sicuramente tante altre novità e tante nuove indiscrezioni su questi due nuovi tablet.