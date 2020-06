Lo Stato ha semplificato la gestione dell’identità personale del cittadino con il rilascio della nuova app Android ed iOS per la registrazione della Carta di identità Elettronica su smartphone. L’uso dei servizi della Pubblica Amministrazione ed i processi di identificazione subiscono un poderoso balzo in avanti grazie al progresso tecnologico.

Nonostante quest importante gap generazionale in avanti restano alcuni problemi incentrati sopratutto sul fattore sicurezza. Dopo aver placato gli animi circa la possibilità di un furto dati arrivano nuovi dubbi in merito alla privacy. Ecco quali sono i timori dei cittadini italiani.

Sicurezza Carta di identità Elettronica Digitale

Battezzata con il nome di CIEd, la nuova applicazione fornisce una via rapida per la digitalizzazione dei documenti identificativi su supporti elettronici abilitati. Eppure si moltiplicano i timori di una clonazione carta con relativo furto di identità e generalità che può sopraggiungere da un momento all’altro.

Mentre la versione plastica è protetta da un algoritmo di crittografia quella digitale può essere alla mercé di provetti hacker. I database europei conservano i dati in un server centralizzato a prova di intruso. Possiamo dire lo stesso per i nostri smartphone? Password troppo facili e possibilità di bypassare sistemi di sicurezza biometrici come impronte digitali o Face ID la dicono lunga sui rischi che si potrebbero correre.

Al momento i feedback per l’app creata dalla zecca dello Stato non sono del tutto positivi e si spera in un upgrade severo degli standard di sicurezza. Gli utenti, oltretutto, saranno chiamati al rispetto delle norme generali di sicurezza che impongono l’uso di password robuste e condotte volte a mantenere alto il livello di riservatezza dei dati custoditi.