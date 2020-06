Vodafone si prepara ad una stagione estiva ricca di grandi sorprese. L’operatore inglese già ha presentato nuove offerte dedicate a tutti gli utenti che hanno intenzione di effettuare la portabilità del numero dal altro gestore. La priorità di Vodafone è infatti quella di aumentare sempre di più il suo già ampio bacino di clienti.

Vodafone, le due migliori offerte per gli utenti che cambiano operatore

In queste settimane di passaggio tra primavera ed estate la promozione principale di Vodafone resta sempre la Special 50 Giga. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi illimitati per quanto concerne le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile da pagare per il rinnovo di questa tariffa è di 7,99 euro. Il costo e le soglie di consumo per tale tariffa sono garantiti per tutti coloro che cambiano rete partendo da operatori virtuali.

L’alternativa a questa promozione speciale si chiama Special 40 Giga. In questo caso, i clienti di Vodafone potranno beneficiare sempre di minuti illimitati per effettuare telefonate verso numeri nazionali con la presenza di 40 Giga per la navigazione di rete. Il costo fisso è di 6,99 euro ogni trenta giorni.

Per ambedue le tariffe presentate, gli utenti dovranno aggiungere una spesa una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Le offerte di Vodafone, come le principali iniziative winback del gestore, si differenziano su base regionale per soglie di consumi e prezzi. In alcuni casi sia Special 50 Giga che Special 40 Giga comprendono anche SMS illimitati.