L’operatore semivirtuale di telefonia mobile Kena Mobile, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe riprogrammano il ritorno dell’offerta tariffaria ricaricabile operator attack denominata 9.99 Flash.

Quest’ultima, come la volta precedente, proporrà ben 100 GB di traffico internet oltre a chiamate ed SMS. Ricordiamoci insieme cosa prevede nel dettaglio.

Kena Mobile: ritorna l’offerta con 100 GB di traffico internet

Vi ricordo che la Kena 9.99 Flash comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload a 9.99 euro al mese. La prima offerta è stata proposta il 5 Maggio 2020 per 24 ore e la seconda il 12 Maggio per 48 ore, questa volta secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere proposta oggi 22 Maggio 2020 per 72 ore.

L’offerta sarà attivabile in tutti i canali di vendita disponibili, con costo di attivazione offerta e nuova SIM ricaricabile gratuiti. Il cliente dovrà effettuare la prima ricarica di almeno 10 euro per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Anche questa terza volta potrà essere attivata soltanto dai nuovi clienti che effettuano contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP) provenendo da iliad e di alcuni Operatori Virtuali.

L’offerta non è attivabile se si proviene da FastWeb, CoopVoce, Tiscali Mobile, ho. Mobile, Very Mobile, TIM, Vodafone e WINDTRE. In caso di extrasoglia di Giga, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. Per minuti ed SMS invece verrà proposto il Piano Base Kena. L’offerta sarà valida anche in Roaming UE e l’offerta in questione prevederà 5 Giga in 3G per la navigazione in Europa per tutto il 2020. Per maggiori dettagli non ci resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.