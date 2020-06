Vodafone: Happy Friday regala agli utenti qualcosa di strepitoso solo oggi

Vodafone continua a far vedere la parte migliore di sé, ovvero la qualità che non manca mai. Questo gestore è infatti diventato leader assoluto e non solo in Italia proprio grazie alla sua ricezione che risulta presente in più zone del vecchio continente. A livello europeo infatti Vodafone è il gestore con la rete 4G più estesa, e questo è tutto dire.

Ultimamente però bisognerebbe guardarsi dei tanti rivali, i quali sarebbero riusciti a portare via proprio a Vodafone diversi utenti. A dare manforte al colosso anglosassone ci pensa una delle sue iniziative migliori e più esclusive: Happy Friday. Proprio oggi infatti gli utenti possono beneficiare del solito regalo del venerdì che può essere scoperto grazie all’app MyVodafone. Solo per oggi gli utenti potranno beneficiare di

Vodafone: oltre al regalo dell’Happy Friday, arrivano due offerte che non potete rifiutare

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2