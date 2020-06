Vodafone: Happy Friday arriva anche oggi con un grande regalo

Il mondo Vodafone ultimamente ha risentito molto dell’impatto che Iliad ha avuto con il pubblico. Infatti questo nuovo gestore è stato in grado di rubare tanti utenti proprio al provider leader del mercato della telefonia mobile da anni a questa parte.

Il merito di Iliad è stato quello di lanciare promozioni con prezzi molto bassi e con contenuti estremamente ampi, i quali hanno dato dunque una scelta molto semplice a chi aveva intenzione di cambiare gestore. Oggi però è venerdì e tutti coloro che sono scappati via non possono usufruire della celebra iniziativa Vodafone Happy Friday, la quale anche oggi concede un grande regalo a tutti. Basta entrare nell’app MyVodafone e recarsi all’apposita sezione. Una volta disegnato, come indicato, il sorriso ecco che avrete a disposizione la possibilità di portarvi a casa una Gift Card da 10€ per noleggiare su CHILI i film che preferite a scelta tra una selezione di titoli.

Vodafone: oltre al regalo di Happy Friday, ecco anche due promo di primo livello per rientrare

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2