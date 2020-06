Carta d’identità elettronica: utenti imbestialiti per un grave problema

L'ultima versione della carta d'identità ormai in vigore da diverso tempo avrebbe scatenato aspre polemiche per via di un aspetto davvero incredibile

Col passare del tempo tutto muta e tutto si evolve, fino ad arrivare a soluzioni che solo qualche anno fa nessuno avrebbe creduto possibili. Anche i documenti possono coincidere con la tecnologia, ed infatti negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come la carta d’identità sia cambiata. Questa, diventata in tutto e per tutto una tessera in formato elettronico, ha mutato forma e colore.

Stiamo parlando di tanti vantaggi per gli utenti, come ad esempio quello di avere tutte le proprie generalità racchiuse ad esempio nel microchip presente all’interno della nuova carta d’identità. Allo stesso tempo c’è anche un altro vantaggio non trascurabile: la nuova carta d’identità entra perfettamente in qualsiasi porta tessere o portafogli. Non sono solo però vantaggi, visto che ci sarebbe un grave problema che sarebbe stato denunciato da più utenti.

Carta d’identità difettosa: il modello elettronico può essere affetto da un grave problema

L’ANCI, Associazione nazionale Comuni italiani, avrebbe denunciato un difetto all’interno del microchip a radiofrequenza della carta d’identità elettronica. Questo, che memorizza i dati di ogni utente, in alcuni casi lo avrebbe fatto su una data di emissione diversa rispetto a quella riportata sul fronte del documento.

Proprio per questo potrebbero esserci dunque problemi di fronte a qualsiasi tipo di controllo. Il poligrafico dello Stato, che è responsabile della produzione e della spedizione delle carte, ha attivato una sezione sul sito dove tutti possono verificare se la propria carta risulta tra i documenti difettosi. Vi conviene controllare se non volete avere problemi per i vostri prossimi spostamenti programmati.