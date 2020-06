Pochi utenti conoscono un importante trucchetto per risparmiare sull’assicurazione auto, sopratutto in un momento storico in cui il costo della sola RC auto ha ricominciato a salire, proprio in concomitanza con il “ritorno alla normalità”.

L’osservatorio Assicurativo di Segugio.it ha stabilito, nonchè verificato dopo attente analisi, un incremento di prezzo medio pari all’11%, almeno per quanto riguarda le RC auto, portando ad un costo in media di circa 384 euro.

Per cercare di compiere un importante passo verso la propria clientela, riducendo così un gap venutosi a creare nel corso del tempo, Allianz ha decis di dare vita ad un progetto veramente molto interessante.

Assicurazione auto: ora la si potrà sospendere anche per pochi giorni

Come molti di voi ormai sapranno, l’assicurazione auto, come anche quella per i motocicli, può essere sospesa per un determinato periodo temporale, non richiedendo di fatto il pagamento dei mesi in oggetto. Prevedendo comunque un minimo di giorni per attivare la procedura, Allianz ha deciso di andare ancora oltre, proponendo la formula Stop&Drive. I clienti, in questo caso, potranno anche decidere di sospendere l’assicurazione per soli 2 giorni, senza dover giustificare in nessun modo la propria decisione.

La sospensione, parlando sempre di Allianz, potrà quindi essere effettuata in ogni mese dell’anno, però con una limitazione importante, non potrà superare i 30 giorni, anche non consecutivi annuali. Un fulmine a ciel sereno in un settore in cui le innovazioni sono sempre effettivamente molto poche, nella speranza che anche altre realtà possano presto decidere di seguirla verso una formula maggiormente a favore del consumatore finale.