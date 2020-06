L’assicurazione RC auto torna a salire in termini di prezzo. Durante il lockdown di marzo e aprile i prezzi si sono attestati su un minimo che potremmo definire storico. Le riaperture di maggio invece, e il ritorno alla normalità di giugno, hanno riportato i prezzi di ogni assicurazione in linea con gli anni passati.

L’osservatorio Assicurativo di Segugio.it ci parla di un incremento dell’11% per quanto riguarda RC auto e del 9% per RC moto. A maggio, per rendere l’idea, RC auto ha avuto un prezzo medio di 384 euro mentre quello per le moto è stato di 262 euro. Ma la vera novità riguarda il mese di giugno e una sensazionale scelta aziendale che Allianz, colosso assicurativo tedesco, ha deciso di proporre ai clienti.

Allianz permette di sospendere l’assicurazione RC liberamente, anche per pochi giorni

Il colosso assicurativo tedesco Allianz ha deciso di introdurre nel mercato assicurativo una novità dal nome Stop&Drive. I clienti potranno decidere di sospendere l’assicurazione RC auto liberamente, anche solo per due giorni e senza dover fornire giustificazioni. Parliamo di un’innovazione assoluta per il mercato assicurativo. Non si tratta, infatti, della solita sospensione stagionale già adottata da altre compagnie ma, di poter sospendere l’assicurazione anche pochi giorni, se si pensa di non avere bisogno dell’auto.

La sospensione può essere effettuata ogni volta il cliente lo desideri, per un minimo di due giorni fino ad un massimo di 30 giorni in un anno, anche non consecutivi. Immaginiamo e soprattutto ci auguriamo, che questa nuova e originale idea possa fare da apriacque per tutte le altre compagnie assicurative attive nel nostro Paese, apportando notevoli benefici ai clienti.