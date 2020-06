WindTre strapazza gli operatori virtuali e Iliad con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, sono tantissimi gli utenti che al giorno d’oggi possono effettivamente richiedere l’attivazione della Go 50 Top+ che, grazie alla versione Easy Pay, riesce a trasformarsi nella Go 100 Top+ Easy Pay, raddoppiando nel contempo i giga di traffico effettivamente disponibili.

In parallelo alla distribuzione della versione SMS attack, ecco arrivare l’offerta che nessuno si aspettava di vedere, una splendida idea di WindTre che permetterà ai consumatori italiani di risparmiare il più possibile, godendo nel contempo di tantissimi giga di traffico dati al mese.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere però limitata agli uscenti che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad, Kena Mobile, ho.Mobile, PosteMobile e Fastweb Mobile, con portabilità ovviamente obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale è da considerarsi completamente azzerato, al netto dei 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a WindTre: la promozione è davvero conveniente

Di base la Go 50 Top+ è una promozione che richiede il versamento di un canone fisso di 5,99 euro al mese tramite credito residuo, per godere nel dettaglio di 200 SMS da utilizzare verso tutti, illimitati minuti per telefonare ad ogni numero, nonché 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Nel caso in cui si volesse qualcosa di più, è presente la versione Easy Pay, quindi con pagamento tramite conto corrente bancario, vedendosi raddoppiare nettamente i giga mensili, senza però richiedere pagamenti aggiuntivi al canone indicato in precedenza.