WindTre riesce ad attirare gli utenti di tutta Italia con una promozione davvero incredibile, il suo nome è Go 50 Top+ ed è caratterizzata dalla possibilità di godere di 50 giga di traffico dati al mese, pagandoli rispettivamente soli 5,99 euro.

Per contrastare la grandissima crescita di Vodafone e delle sue offerte operator attack, in questo periodo WindTre ha deciso di sfoderare un asso dalla manica, proponendo al pubblico italiano una soluzione decisamente accattivante, ma comunque solo alla portata di una ristretta cerchia di consumatori. La Go 50 Top+, infatti, risulta essere accessibile tramite invito diretto da parte dell’azienda, tramite SMS o contatto dal call center; il costo iniziale previsto corrisponde esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ricordando ad ogni modo che la portabilità del numero originario è da ritenersi obbligatoria.

WindTre: la promozione dalle mille sorprese

La promozione WindTre è davvero apprezzata prima di tutto per il prezzo di vendita, soli 5,99 euro da versare mensilmente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; in aggiunta comunque al bundle incluso al proprio interno, infatti viene garantito l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché comunque 200 SMS da inviare a chi si vuole.

Nell’eventualità in cui si volesse pagare il canone tramite conto corrente, ricordiamo comunque essere disponibile anche la versione Easy Pay, senza costi aggiuntivi o altro tipo di vincoli. Non sono segnalate limitazioni al tempo di permanenza come clienti WindTre, di conseguenza si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.