Le settimane dell’emergenza COVID sono state caratterizzate da un gran numero di offerte di solidarietà digitale per i clienti di TIM. La compagnia telefonica, nelle fasi calde del lockdown, ha messo a disposizione iniziative per rendere la connessione tra gli utenti più semplice ed accessibile.

TIM, per la didattica online ci sono Giga senza limiti a costo zero

Nonostante le norme del lockdown si siano allentate con il ritorno alla mobilità e la parziale ripresa economica del paese, tanti cittadini sono ancora invitati ad effettuare attività di smart working e di didattica a distanza per evitare la diffusione del virus.

Le promozioni di TIM in tal senso non terminano. Il provider, infatti, ha pensato in questo periodo ad un’offerta speciale pensata appositamente per gli studenti. I clienti più giovani, impegnati sia con gli esami di maturità che con gli esami universitari, potranno ora beneficiare di Giga senza limiti per navigare in internet sulle principali piattaforme di Learning.

TIM ha raggiunto accordi strategici sia con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università sia con enti privati. Tutti i giovani abbonati di TIM avranno la possibilità di navigare senza preoccuparsi delle soglie di consumo della propria ricaricabile su piattaforme come Office 365, Google Suite for Education o anche Zoom (il servizio per le videoconferenze).

L’offerta di TIM può essere attivata direttamente online. Gli utenti interessati troveranno questa promozione, nella propria pagina personale del sito TIMparty. In base alle attuali disposizioni del gestore, non è previsto alcun tipo di scadenza per tale iniziativa dedicata agli studenti.