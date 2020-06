Instagram è ormai uno dei social più utilizzati, insieme a TikTok, dalle ultime generazioni. Per questo motivo è importante conoscere tutti i trucchi gli espedienti necessari per trarre da questo social il meglio possibile, nel minor tempo possibile. Vi spieghiamo quindi, quali possono essere degli espedienti, nonché dei modi efficaci per aumentare i propri follower.

Followers e guadagno dei creator, tutti i trucchi di Instagram

Uno dei metodi per guadagnare da parte di un creator è quello di inserire degli annunci pubblicitari all’interno di IGTV. Si tratta di un metodo di sperimentazione non ancora del tutto verificato. Un altro metodo, possono essere i badge messi in live. Tutti quelli che fanno con una certa frequenza le dirette su Instagram possono porvi maggiore attenzione.

Tra le cose che forse non sapete, e che durante la quarantena, molti creators si sono avvalsi delle dirette live di Instagram, e le visualizzazioni sono schizzate del 70% in più in tutto il mondo. I badge live invece, possono permettere a un utente di guadagnare dai 0,99 ai 4,99 dollari. Essendo un test, l’azienda non domanderà nulla in cambio.

Un metodo efficace per aumentare i propri follower, e invece affidarsi ad alcuni trucchi specifici che mostrano rapidamente dei risultati. Tra le cose più importanti ad ogni modo, ricordate alcune regole fondamentali.

Mantenete sempre originalità, qualità e costanza nel numero di post. Interagite sugli altri account, scrivete spesso ai vostri utenti e utilizzatelo in inglese. Grazie a questo e una serie di altre accortezze, di vostro numero di follower aumenterà a vista d’occhio.