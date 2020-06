Dare un’ottima immagine di se stessi sui social è diventato lavoro importantissimo da fare soprattutto per coloro che lavorano sul web. Tuttavia questa cosa si estende anche persone che sul web si limitano a passarci il tempo. Per questa ragione scattare dei selfie da condividere è diventata quasi un’arte. Esistono pertanto, dei trucchi per fare in modo di realizzare lo scatto perfetto anche da soli e dallo smartphone.

Selfie, come si realizza lo scatto perfetto per i nostri social

Le regole sono poche e semplici. Chiunque le conosca potrà attuarle facilmente e avere poi la prova concreta. Per prima cosa il consiglio è di scegliere il vostro profilo migliore. Se non ne avete ancora un, scattare una foto da entrambi i lati del viso e scegliete quella che vi piace di più. Tenere il viso leggermente di profilo, posizionando lo smartphone a un altezza maggiore rispetto agli occhi può essere un’ottima tecnica per affinare il viso.

Una cosa importante è scegliere la giusta fotocamera. Fare uno scatto della fotocamera sul retro è sempre meglio rispetto alla fotocamera del display. Magari è un po’ più complicato realizzare il selfie, ma la retrocamera è sempre la migliore, sia per qualità che per effetti disponibili.

Assicuratevi la giusta luce all’interno dell’ambiente in cui scattate. Evitate inoltre di esagerare con i filtri, che tolgono autenticità allo scatto. Se siete fan dei selfie allo specchio, assicuratevi quanto meno di scattarli davanti a uno molto grande, che possa valorizzare la vostra immagine per intero.

Truccatevi se lo ritenete opportuno, ma non necessariamente. Se desiderate aiutare il gioco di luci, utilizzate una buona ed equilibrata dose di fard e fondotinta. Evitate il più possibile il fotoritocco o applicatelo misura leggera poiché si nota subito. Accertatevi inoltre che l’ambiente circostante sia ordinato e di non avere nulla di sgradevole da guardare alle vostre spalle. Eseguiti tutti questi passaggi, assicuratevi che la foto scattata vi piaccia e postatela sui social! Buona fortuna!