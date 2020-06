WhatsApp, entrare di nascosto in chat è possibile con un'app segreta

Molte soluzioni sono offerte dalle tante applicazioni che popolano il panorama del web da qualche anno a questa parte. Una delle migliori, nonché la più scaricata in assoluto, è certamente WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che domina senza rivali.

Ciò non vuol dire che non ci siano applicazioni che trattino lo stesso ambito, ma in questo caso la corazzata colorata di verde è lontana anni luce da esse. Sono infatti oltre 2 miliardi gli utenti in giro per il mondo, tutti contenti di avere a disposizione una risorsa del genere. Il tutto viene poi costantemente migliorato grazie ai tanti aggiornamenti che arrivano, anche se qualcuno ha sempre qualcosa da ridire. Nell’ultimo periodo infatti diversi utenti avrebbero inneggiato ad un più alto livello di privacy, desiderando di non essere visti durante le loro attività all’interno della chat. A quanto pare esisterebbe un metodo, anche se non tutti lo conoscerebbero.

WhatsApp, gli utenti hanno trovato un metodo: in questo modo potete entrare senza farmi vedere e leggere quello che volete

Il mondo WhatsApp potrebbe essere rivoluzionato da una nuova applicazione che permette di intercettare i messaggi e di leggerli altrove. Unseen, app gratuita il legale al 100% permette infatti di evitare di aprire l’applicazione centrale nel momento in cui non volete essere visti. Questo comporterà dunque che non risulterete online ma soprattutto che il vostro ultimo accesso resterà non aggiornato.

All’interno di questa applicazione non c’è nulla di pericoloso e, come già detto, è tutto in regola. Potete dunque procedere a scaricarla dal web senza alcun tipo di problematica.