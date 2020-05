WhatsApp, in questo modo entrate di nascosto e senza ultimo accesso

WhatsApp è il risultato di un lavoro ben pensato e poi realizzato al fine di dominare il mercato delle applicazioni di messaggistica istantanea e non solo. Questa piattaforma è diventata infatti imprescindibile per tutti coloro che utilizzano dispositivo mobile, soprattutto grazie alle sue funzioni.

Sono ormai diversi anni che il colosso non fa altro che crescere, incrementando i propri guadagni così come il numero di utenti. In giro per il mondo sono infatti oltre 2 miliardi le persone che utilizzano l’applicazione in pianta stabile. Questo non è un segreto, così come la questione che vede gli utenti richiedere un maggior livello di privacy. Proprio quest’aspetto sembra funzionare molto bene su WhatsApp, ma gli utenti voglio sempre di più. A quanto pare nelle ultime ore qualcuno avrebbe segnalato un’applicazione in grado di permettere a chiunque di evitare di comparire all’interno di WhatsApp.

WhatsApp, esiste un’applicazione molto semplice da utilizzare che permette di intercettare i messaggi e non aggiornare l’ultimo accesso

Sono in molti coloro che a volte evitano di entrare su WhatsApp semplicemente per non aggiornare l’ultimo accesso o per non comparire online. Per ovviare a questa sorta di problematica, è nata un’applicazione creata proprio per questo scopo. Stiamo parlando di Unseen, piattaforma di terze parti che potete scaricare tutti gratis e senza incorrere in sanzioni legali.

L’applicazione di permette di intercettare tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp, offrendovi quindi l’opportunità di leggerli al di fuori. In questo modo sarete sempre informati su ciò che le persone vogliono dirvi ma senza comparire online e soprattutto senza aggiornare il vostro ultimo accesso.