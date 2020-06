Vodafone riprende tantissimi utenti con due promo da 50GB in 5G

Vodafone permette di avere a disposizione quantità e qualità per quanto riguarda le sue offerte di telefonia mobile. Gli utenti sanno benissimo che questa azienda è la migliore in assoluto per quanto concerne proprio la qualità, vista la ricezione. In tutta Europa infatti Vodafone è il gestore più conosciuto, vista l’estensione della sua rete 4G che non ha eguali in giro.

In Italia negli ultimi tempi però avrebbe avuto qualche problema, visti gli utenti che sarebbero scappati via. Il tutto sarebbe da attribuire all’avvento di Iliad, gestore nuovo che da oltre due anni riesce a dominare senza problemi. Ora però l’azienda anglosassone vuole provare in tutti modi a recuperare terreno e utenti, soprattutto con due offerte di livello. Queste sembrano uguali tra loro, ed in realtà lo sono, anche se sono destinate però a utenti provenienti da gestori diversi.

Vodafone, arrivano due promozioni da 50 giga che porteranno di nuovo a casa tutti gli utenti scappati via

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2