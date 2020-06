L’operatore Vodafone Italia sta continuando a proporre sul proprio sito ufficiale, in partnership, con la piattaforma online di referral marketing Aklamio, la possibilità di invitare i propri amici ad attivare un’offerta online.

In caso di risposta positiva da parte dell’amico invitato, l’operatore rosso permette di ricevere una ricompensa in denaro di ben 90 euro. Scopriamo tutti i dettagli.

Vodafone Porta un Amico vi ricompensa con 90 euro

La collaborazione fra Vodafone e Aklamio è attiva da circa un anno ma da qualche tempo si è aggiornata con nuovi importi per le ricompense. Questa sorta di iniziativa Porta un Amico permette, a chiunque si iscriva alla piattaforma Aklamio (quindi non bisogna per forza essere già clienti Vodafone per partecipare), di condividere un link dal quale il proprio amico potrà attivare l’offerta di rete fissa.

Non appena l’offerta dell’invitato risulterà attiva, chi ha presentato potrà ricevere fino a 90 euro di ricompensa in denaro direttamente sul proprio conto Aklamio, successivamente trasferibile sul proprio conto corrente. Chi invece ha attivato l’offerta ha la possibilità di ricevere fino a 30 euro di bonus se si condivide o fino a 90 euro se “l’ambasciatore” Vodafone decide di regalare la ricompensa.

In questo modo, non appena l’offerta dell’invitato risulterà attiva, chi ha presentato potrà ricevere fino a 90 euro di ricompensa in denaro direttamente sul proprio conto Aklamio, successivamente trasferibile sul proprio conto corrente, mentre chi ha attivato l’offerta ha la possibilità di ricevere fino a 30 euro di bonus se si condivide o fino a 90 euro se “l’ambasciatore” Vodafone decide di regalare la ricompensa.

L’iniziativa appena descritta viene pubblicizzata sempre sulla home page del sito Vodafone, con un banner che riporta alla pagina dedicata. Attualmente, l’offerta Internet Unlimited disponibile online, ha un costo mensile pari a 27.90 euro, che comprende anche le chiamate illimitate, il modem con il servizio Vodafone Ready senza costi aggiuntivi e in più anche il pacchetto Vodafone TV Base incluso senza costo di attivazione.