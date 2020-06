Unieuro presenta il volantino più matto dell’anno, al suo interno si trovano sconti pressoché infiniti ed impareggiabili, utilissimi per acquistare prodotti di fascia alta a prezzi incredibilmente inferiori rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Dal momento in cui parliamo di SottoCosto, l’attenzione del consumatore sempre alla ricerca del massimo risparmio inizia ad alzarsi; indubbiamente è una delle campagne promozionali più apprezzate in assoluto, data la grande mole di sconti applicati, sebbene comunque sia importante ricordare che le scorte effettivamente disponibili in negozio (o online) appaiono essere decisamente limitate. Da segnalare la possibilità completare gli acquisti sul sito, con spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento della spesa di 49 euro.

Volantino Unieuro: il risparmio è garantito con questi sconti

L’intenzione di Unieuro è comunque quella di cercare di avvolgere il consumatore con il maggior numero di offerte, suddividendole nelle varie categorie merceologiche, ciò sta a significare che non saranno esclusivamente mirate sul mondo della telefonia mobile, ma si potrà acquistare praticamente di tutto a prezzi bassi.

Le più interessanti riguardano la GoPro Hero7 in vendita a 249 euro, non è propriamente l’ultimo modello, ma è sicuramente appetibile come richiesta finale, affiancata dall’ottimo Apple iPhone Xr a 769 euro (la versione coinvolta è la 256GB).

In alternativa consigliamo Nintendo Switc e Sony PS4 Pro 1TB a rispettivamente 349 e 369 euro, per finire poi con un TV LG OLED 55E9 a soli 1599 euro.

