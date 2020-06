Negli ultimi anni Netflix ha letteralmente rubato il posto delle emittenti televisive, registrando nel 2019 ben 150 milioni di utenti paganti. Ad oggi, quindi, sono molteplici le produzioni originali che hanno catturato l’attenzione di tutti gli utenti, tra cui, ovviamente, Peaky Blinders, Sex Education e After Life. Durante il periodo di Lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, infatti, milioni di utenti si sono dedicati al Binge Watching dei seguenti titoli, terminando intere stagioni in pochissimi giorni. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo.

Peaky Blinders, Sex Education e After Life: ecco cosa sappiamo sulle prossime season Netflix Peaky Blinders: negli ultimi anni la seguente serie televisiva ha riscosso parecchio successo fra gli utenti di Netflix. Ad oggi, quindi, milioni di persone in tutto il mondo attendono con ansia il rilascio della sesta stagione. Sfrotuantemente, però, bisognerà attendere ancora qualche mese. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, le riprese sono state temporaneamente sospese e la data di rilascio è stata posticipata. Non è ancora chiaro, quindi, se la sesta stagione chiuderà definitivamente la serie oppure lascerà le porte aperte per l’arrivo di una settima season. Sex Education: dopo l’enorme successo riscosso fra gli utenti più giovani della piattaforma Americana di Streaming, Sex Education, che racconta in maniera sincera ed esplicita le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con il mondo del sesso, è stata confermata ufficialmente per una terza stagione. Anche in questo caso, purtroppo, l’emergenza Covid-19 ha costretto la produzione a posticipare il rilascio delle nuove puntate. After Life: dopo aver battuto ogni record con la seconda stagione, After Life 3 è stata ufficialmente confermata. Il prossimo anno, quindi, la serie Dark Comedy tornerà sul piccolo schermo con una terza stagione ricca di novità legate al protagonista Ricky Gervais.