Da più di 10 anni, ormai, la piattaforma Americana Netflix regna senza alcuna fatica su tutte le altre aziende. All’uscita, infatti, ad oggi sono molteplici le produzioni originali apprezzate da milioni di utenti. Tra queste vi sono After Life, Peaky Blinders e Sex Education. Nel corso delle ultime settimane, infatti, milioni di persone, costrette a restare in casa per via del lockdown prolungato, si sono dedicate al Binge Watching dei seguenti titoli, arrivando quindi a vedere tutti gli episodi in pochi giorni. Quando arriveranno quindi i nuovi episodi?

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: quali saranno le novità?

Peaky Blinders, l’amata storia di una gang di criminali ambientata nel dopo guerra, tornerà certamente con una sesta e appassionante stagione. Purtroppo, però, la produzione per queste nuove puntate ha riscontrato molti problemi a causa del Coronavirus. Ciononostante le riprese sono slittate di alcuni mesi, ma ora sembrerebbe che la situazione si sia pressoché placata.

Sex Education, serie TV narrante le prime avventure a sfondo sessuale di un gruppo di giovani adolescenti, è confermata ufficialmente per una terza stagione. Ovviamente anche in questo caso sono sorte delle problematiche durante le riprese, le quali sono state bloccate per via della pandemia da Covid-19. Ma niente paura, tra non molto torneremo a godere delle nuove puntate!

Terminiamo, infine, con gustose notizie positive inerenti After Life. Dopo l’approdo con la seconda stagione su Netflix nel mese di aprile, la stessa serie TV basata sulla dark comedy farà ritorno in catalogo il prossimo anno con una terza produzione e con Ricky Gervais come protagonista.