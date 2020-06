Iliad offre due promozioni ma quesa volta c'è una strepitosa novità

Continuare a concentrarsi sui soliti gestori sarebbe risultato davvero statico e soprattutto inutile viste le nuove proposte. Tanti gestori virtuali si sono presentati alla porta dell’Olimpo dei top provider attualmente sul mercato, ma a fare breccia nel cuore degli utenti sarebbe stato Iliad.

In questo caso però parliamo di un gestore MNO il quale arriva dalla Francia ma che oggi si afferma come italiano a tutti gli effetti. Sono oltre due anni che opera in Italia e con discreto successo, visto che a testimoniarlo sono anche i numeri. Solo in questi primi quattro mesi del 2020, Iliad ha raccolto già 500.000 nuovi utenti e 150 milioni di fatturato. Questi numeri sono ampiamente legittimi, viste le promozioni che il provider rende disponibili ogni mese proprio sul suo sito ufficiale. Ora ne sono rimaste due: la Giga 50 e la Solo Voce.

Iliad protegge ancora le sue due offerte migliori: all’interno della più importante c’è anche una grande novità

Iliad ottiene spesso il consenso del pubblico, soprattutto per i prezzi che caratterizzano le sue offerte. In questo momento proprio le due appena citate nel paragrafo precedente sono ancora disponibili sul sito ufficiale con un prezzo rispettivamente di 7,99 e 4,99 € al mese per sempre.

Entrambe le soluzioni sono in grado di offrire minuti ed SMS senza limiti verso tutte le numerazioni. La prima però differisce dalla seconda grazie alla presenza di 50 giga in 4G per la navigazione sul web. Tutte le offerte che hanno proprio questo tipo di caratteristica potranno inoltre beneficiare di 4GB in roaming e non più di 2.