Comet ha recentemente presentato un volantino inaspettato, gli utenti possono approfittare di tante occasioni dai prezzi incredibilmente più bassi di ogni altra campagna promozionale. Le riduzioni coinvolgono la maggior parte delle categorie incluse nel catalogo aziendale, con un focus maggiore sul mondo della telefonia generale.

Gli interessati a completare un acquisto da Comet devono prima di tutto sapere che i prezzi elencati sono da considerarsi validi sia nei punti vendita in Italia, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Optando per una compravendita online, ad ogni modo, la spedizione presso il domicilio sarà a pagamento, non sarà inclusa nel prezzo mostrato a schermo.

ISCRIVETEVI subito al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire in anteprima le ultime offerte Amazon e per ricevere i migliori sconti in assoluto.

Volantino Comet: tanto risparmio su ogni acquisto

Nel tentativo di accontentare il maggior numero di utenti possibili, Comet ha pensato di scontare sia prodotti di fascia alta, che comunque dal prezzo più ridotto. Il top di gamma indiscusso del momento è l’Oppo Find X2 Pro, oggi in vendita a 1199 euro, rappresenta un must have per gli utenti alla ricerca di uno smartphone che permetta loro di svolgere qualsiasi tipo di operazione in libertà e senza problemi; in alternativa, scendendo sotto la soglia dei 700 euro, non possiamo che annoverare la presenza di Oppo Find X2 Neo, altro grandissimo terminale dalle prestazioni davvero molto interessanti.

Non mancano infine soluzioni molto più economiche, come i nuovi Oppo A72 e Oppo A52, entrambi in vendita a meno di 300 euro. Tutti i dettagli sono disponibili qui sotto.