Il noto colosso in campo informatico Asus, famosa per i suoi prodotti dedicati al gaming, lo scorso anno ci ha deliziati con il suo Asus ROG Phone 2, smartphone dedicato al gaming e dotato quindi di tutto l’hardware migliore sul mercato, ovviamente sul fronte prestazionale.

Nemmeno ad un anno dall’uscita del secondo modello della famiglia, in rete stanno circolando i primi rumors e leaks dedicati a quello che sarà il terzo modello della famiglia di smartphone gaming ad altissime prestazioni di Asus.

I leaks sulle specifiche tecniche

Sul sito di Geekbench è apparso un nuovo smartphone con appellativo in codice “I003D”, potrebbe appunto trattarsi del nuovo ROG Phone 3, apparizione accompagnata da alcune specifiche tecniche.

Il terzo modello della famiglia ROG Phone avrà a bordo 12Gb di RAM, Android 10 e sarà mosso molto probabilmente da un SoC Qualcomm a 8 core, sicuramente si tratterà dello Snapdragon 865, il noto top di gamma che già ora muove i cellulari con altissime prestazioni.

Su Geekbench oltre alle specifiche sono apparsi i punteggi benchmark sia in single core che in multi core, rispettivamente 910 e 3229 punti, dei valori ovviamente elevati e come se non bastasse, sono stati accompagnati da un altro codice modello, ovvero “I003DD” al quale venivano accostati però 8Gb di RAM.

Probabilmente potrebbe trattarsi di una scelta da parte di Asus di produrre il prossimo ROG Phone in due versioni, una Plus e una normale, differenti per l’appunto nel quantitativo di RAM.

Il ROG Phone 2 è stato un device di altissimo livello in grado di soddisfare tutti, l’apparizione di questi dati su Geekbench indica che probabilmente la presentazione del terzo modello è prossima.