Asus sembra voler ampliare la propria gamma di monitor dedicati ai videogiochi, infatti la divisione Republic of Gamers ha annunciato un nuovo monitor per il gioco, nome in codice ROG Strix XG27WQ.

Questo monitor non si propone come un top di gamma, ma sa il fatto suo e monta a bordo tutto il necessario per un’ottima esperienza di gioco.

Caratteristiche per offrire nitidezza e fluidità

Il monitor in questione si articola in un pannello VA da 27 pollici in 16:9 con una risoluzione WQHD di 2560×1440, abbastanza compatto e non esagerato.

Tra le caratteristiche bisogna sottolineare la frequenza di aggiornamento di 165Hz, un ottimo valore vista anche l’alta risoluzione di cui si fregia, e l’HDR400.

Andando ad analizzare le varie tecnologie implementate a bordo, abbiamo Adaptive Sync e FreeSync Premium Pro, inserite appositamente per permettere di adattare il refresh rate a frame rate variabili.

Come se non bastasse, Asus ha impreziosito il proprio monitor inserendo alcune tecnologie per tutelare la vista dell’utente e per eliminare fastidiosi sfarfalli e tearing dell’immagine, tra queste abbiamo Flicker Free e Extreme Low Motion Blur Technology, le quali azzerano gli scatti nella riproduzione dei flussi video e l’emissioni di luci blu.

Per quanto concerne la connettività, il monitor monta a bordo due porte HDMI 2.0, un ingresso DisplayPort 1.2, una USB 3.0 e il jack da 3.5mm per l’audio.

Il monitor appena presentato da Asus mostra delle ottime specifiche, non ha come DNA la classica esagerazione che caratterizza i prodotti della linea Republic of Gamers, però sa bene il fatto suo e come soddisfarvi.