ho Mobile sta per sospendere l’offerta ho 8.99€. I clienti Kena Mobile e Daily Telecom; insieme ai clienti che desiderano attivare una nuova linea con l’operatore virtuale di Vodafone, hanno tempo fino al 15 giugno 2020 per procedere con l’attivazione della tariffa.

ho Mobile: minuti, SMS e 50 GB a soli 8.99€ al mese!

L’offerta ho. 8.99€ è tra le migliori opzioni proposte dall’operatore virtuale di Vodafone. I nuovi clienti possono attivarla soltanto effettuando il trasferimento del numero da Kena Mobile o Daily Telecom; oppure, procedendo con l’attivazione di un nuovo numero. I clienti interessati possono richiederla attraverso il sito ufficiale ho. Mobile o recando si in uno dei 3000 punti vendita del low cost. In tutti i casi è prevista una spesa iniziale di 18,99 euro, tramite la quale si va incontro alla spesa necessaria per la nuova SIM, all’attivazione e alla prima ricarica.

L’operatore ho Mobile attraverso la sua offerta da soli 8,99 euro al mese permette di ricevere dei contenuti non indifferenti. I clienti hanno la possibilità di usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

In più, sin dall’attivazione della nuova SIM, sono inclusi nel prezzo tutti i servizi utili, tra i quali: il servizio di navigazione hotspot, l’sms ho. chiamato; l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata. I clienti non dovranno sostenere costi aggiuntivi e non riceveranno alcun addebito imprevisto poiché il low cost ho Mobile procede automaticamente con la disattivazione di tutti i numeri e servizi a pagamento.